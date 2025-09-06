TEKNOFEST Roket Yarışması: Roketsan'dan Genç Mühendislere Destek

TEKNOFEST Roket Yarışması Aksaray'da gençlere ilham veriyor

FİRDEVS BULUT KARTAL - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray'da kurulan roket atış alanında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarışma, bu yıl da genç mühendis adaylarının heyecanına sahne oluyor.

Finale kalan takımlar ve katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, TEKNOFEST'in en eski ve en çok ilgi gören kategorileri arasında yer alıyor. Yarışmaya bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma alanını ziyaret eden Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın TEKNOFEST başladığından beri gerçekleştirilen ve katılımı en yüksek yarışmalardan biri olduğunu belirtti.

Murat İkinci: "Roketçilik anlamında gelecekteki gençlerin eğitimi için çok büyük katkılar sunduğunu değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz süre içinde gördük ki gençlerin kabiliyetleri, teknik bilgileri çok hızlı gelişiyor. Burada bulunan öğrencilerimizin Amerika'da birincilikleri var, uluslararası şampiyonlukları var. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Finale kadar gelenlerin hepsi başarılıdır."

Roketsan'dan staj ve istihdam desteği

İkinci, Roketsan personelinin bir kısmının TEKNOFEST yarışmalarında yarışmış ve başarılı olmuş insan kaynağından oluştuğuna dikkat çekti. Roketsan'ın gençlere öncelikle staj, daha sonra da istihdam desteği sağladığını vurguladı.

Murat İkinci: "TEKNOFEST Roket Yarışması, Türkiye'nin gelecekteki roket ve füze mühendisliğine yön veren bir okul. TEKNOFEST yarışmalarında başarılı olan gençlerin mezun olduklarında ise aramıza takım oyuncusu olarak katılmalarını sağlıyoruz. Şu an Roketsan'da görev yapan pek çok mühendis, geçmişte burada yarışmış ve başarı kazanmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bugün profesyonel olarak çalışan bu gençler, aynı zamanda yeni yarışmacılara danışmanlık yapıyor. Bu sayede hem tecrübe aktarımı hem de motivasyon sürekli artıyor."

Uluslararası yankı ve yenilikçi yarışmalar

İkinci, yarışmanın uluslararası yansımalarına da dikkat çekerek, dışarıdan artan ilginin altını çizdi.

Murat İkinci: "Artık Türkiye sınırlarının ötesinde de TEKNOFEST yankı buluyor. Bu yıl Malezya'dan 3 ekibimiz finale katıldı. Uluslararası roketçilik organizasyonlarından gözlemciler gelip buradaki seviyeyi yerinde gördü. Altyapımız ve danışmanlık imkanlarımız dünyayla karşılaştırıldığında çok ileri bir noktada."

İkinci, ayrıca TEKNOFEST'in bu yıl denizcilik temasıyla ilk kez düzenlenen Mavi Vatan etkinliklerine değinerek yeni yarışma türlerine işaret etti.

Murat İkinci: "TEKNOFEST Mavi Vatan'da Su Altı Roket Yarışması'nı başlattık. Su altından füze atabilen bir platform geliştirilmesini istedik. Gençlerin ilgisi çok yoğun oldu. Bundan sonra denizaltıdan torpido ve roket teknolojileri de TEKNOFEST kuşağının ilgi alanı olacak. Bu yarışmalar her yıl artarak büyüyecek."

İkinci, TEKNOFEST'in gençler için bir özgüven devrimi olduğunu belirterek şu sözlerle haberi sonlandırdı:

Murat İkinci: "Çocuklarımız burada sadece yarışmacı değil, geleceğin roket ve füze mühendisleri. Onların gayreti bize de büyük motivasyon veriyor. Uluslararası başarılar kazanan bir nesil geliyor. Biz Roketsan olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz."

