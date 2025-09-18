TEKNOFEST'te Akıllı Tarım: Gıdada Tam Bağımsızlık İçin TÜME

TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Teknolojileri: Gıdada Tam Bağımsızlık Hedefi

ZEYNEP DUYAR - Türk savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da atılım yapmak isteyen girişimciler, gıdada tam bağımsızlık için Tarım Teknolojileri Kümelenmesinde (TÜME) bir araya geliyor.

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı

Ömer Muratlı: - "Türkiye'de savunma sanayisinin kritik bir sektör olması gibi, gıdada tam bağımsız bir Türkiye için tarım...

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST çatısı altında sergilenen akıllı tarım çözümleri, girişimciler ve sektör temsilcileri tarafından gıdada tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda değerlendiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul devam ediyor. Gıda, tarım ve hayvancılık için teknoloji geliştiren firmalar da TÜME alanında, bulundukları ekosistemi birbirine anlatarak, ekonominin güçlenmesi için çalışmalarını ortaya koyuyor. Çok sayıda akıllı tarım teknolojisinin vitrine çıktığı TEKNOFEST'te, bu sistemlerin gıdada tam bağımsızlık için anahtar rolde olduğu vurgulanıyor. Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.