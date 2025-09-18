TEKNOFEST'te Akıllı Tarım: Gıdada Tam Bağımsızlık İçin TÜME

TEKNOFEST'te akıllı tarım girişimleri, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) çatısı altında 'gıdada tam bağımsızlık' hedefiyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:48
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım: Gıdada Tam Bağımsızlık İçin TÜME

TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Teknolojileri: Gıdada Tam Bağımsızlık Hedefi

ZEYNEP DUYAR - Türk savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da atılım yapmak isteyen girişimciler, gıdada tam bağımsızlık için Tarım Teknolojileri Kümelenmesinde (TÜME) bir araya geliyor.

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı

Ömer Muratlı: - "Türkiye'de savunma sanayisinin kritik bir sektör olması gibi, gıdada tam bağımsız bir Türkiye için tarım...

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST çatısı altında sergilenen akıllı tarım çözümleri, girişimciler ve sektör temsilcileri tarafından gıdada tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda değerlendiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul devam ediyor. Gıda, tarım ve hayvancılık için teknoloji geliştiren firmalar da TÜME alanında, bulundukları ekosistemi birbirine anlatarak, ekonominin güçlenmesi için çalışmalarını ortaya koyuyor. Çok sayıda akıllı tarım teknolojisinin vitrine çıktığı TEKNOFEST'te, bu sistemlerin gıdada tam bağımsızlık için anahtar rolde olduğu vurgulanıyor. Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde...

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
7
Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)