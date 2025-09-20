TEKNOFEST'te Dünya Dron Şampiyonası: En Hızlı Pilot Minjae Kim

Final İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tamamlandı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan Dünya Dron Şampiyonası (World Drone Cup)ın final etabı, TEKNOFEST İstanbul'da sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğündeki festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Turnuvada 26 ülkeden 32 yarışmacı kıyasıya yarıştı. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan isim Güney Kore'den Minjae Kim oldu. İkinciliği Japonya'dan Yuki Hashimoto, üçüncülüğü ise Güney Kore'den Minseo Lee elde etti.

Şampiyonlara ödüllerini, final etabını yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün takdim etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği, TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması Dünya Drone Şampiyonası'nın (World Drone Cup) final etabı TEKNOFEST İstanbul'da tamamlandı. Şampiyonlar ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) elinden aldı.