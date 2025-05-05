Teknopark İstanbul, Yapay Zeka Kümelenmesine Başlıyor

Teknopark İstanbul'dan Yapay Zeka Kümelenmesi Açıklaması

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, yapay zeka alanında önemli bir adım atmaya hazır olduklarını duyurdu. Akyol, 'Bir yapay zeka kümelenmesine başlamak ve Türkiye'nin bu alanda teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu projeyle Türkiye, uluslararası arenada yapay zeka teknolojilerindeki potansiyelini daha da güçlendirerek, inovasyon ve iş birlikleriyle geleceğe yönelik büyük hedeflere ulaşmayı planlıyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, "Bir yapay zeka kümelenmesine başlamak ve Türkiye'nin bu alanda teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz." dedi. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Akyol, burada AA muhabirine açıklama yaptı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, "Bir yapay zeka kümelenmesine başlamak ve Türkiye'nin bu alanda teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz." dedi. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Akyol, burada AA muhabirine açıklama yaptı.