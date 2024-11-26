Tel Abyad'da Onarılan Okul Eğitime Açıldı

Tel Abyad'da Eğitim Seferberliği Devam Ediyor

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinde, yerel meclis ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle onarılan bir okul, tekrar eğitime açıldı.

2019'da gerçekleştirilen harekatla güvenli hale getirilen Hamam Türkmen beldesindeki okulun açılışı için düzenlenen törene, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tel Abyad Yerel Meclisi ve yerel sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.

Okul Sayısı 75'e Ulaşıyor

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitime hazır hale getirilen okul sayısının 75'e ulaştığını belirtti.

Abdullah, Tel Abyad'ın kırsal kesiminde şu anda 5 okulda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ve bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Okul Restorasyonları Devam Ediyor

Suriye Yardım Derneği Başkanı Ahmed Cafi, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son bir yıl içinde 6 okulun restore edildiğini ve bu okullarda eğitim öğretime başlandığını belirtti.

Cafi, eğitim çalışmaları dışında su şebekesi, kanalizasyon ve temizlik çalışmaları da yürüttüklerini kaydetti.

Öğrenciler Yenilenen Okullarından Memnun

Altıncı sınıf öğrencisi Zekeriyye Türkmani, okul onarımları öncesinde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Şu an sınıflar, pencereler, ışıklar, yazı tahtaları ve her şey yenilendi. Okulum yenilendiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.