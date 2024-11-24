Tel Abyad'da PKK/YPG Protestosu: 13 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Kınandı

Tel Abyad'da Halk, PKK/YPG'yi Protesto Etti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde, halk dün PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğu anmak ve saldırıyı kınamak amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Protestoya Katılanlar Gösterdi

İlçe merkezinde bir araya gelen onlarca sivil, üzerinde Arapça yazılar bulunan dövizler taşıdı. Dövizlerde, "Uluslararası toplumun sessizliği SDG’nin suç işlemesini teşvik ediyor", "Operasyon olmadan PKK’nın terörü ortadan kalkmayacak" ve "Hainlerin eli çocuklarımıza kadar uzanıyor" ifadelerine yer verildi.

Yerel Meclis Başkanından Açıklama

Protestoya katılan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın kuruluşundan bu yana sivilleri hedef alarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Abdullah, "Bu örgüt bizim çocuklarımıza kastederek öldürüyor. Bunlar uluslararası hukuku tanımayan bir terör örgütüdür." dedi.

Çocuğun Babasından Çağrı

Hayatını kaybeden çocuğun babası Reşit Hammo, düşen bombayla evin önünde oynayan bir çocuğun hayatını kaybettiğini anlattı. Hammo, "Bir süredir köyümüz ve çevresi hedef alınıyor. Bir an evvel bunların buradan uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmayınca evlerimize geri dönemeyeceğiz. Kendimizi rahat hissedemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer Kurbanlar ve Durum

Halep’in Aynularap ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın batısındaki Çarık Abdi köyüne düzenlediği saldırıda ayrıca 10 yaşındaki N.R.H hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.