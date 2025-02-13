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Tel Aviv'de Esir İsyanı: Yakınları Otoyolu Kapattı

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin yakınları, Tel Aviv'de esir takası için eylem düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:38
Tel Aviv'de Esir İsyanı: Yakınları Otoyolu Kapattı

Tel Aviv'de Esir Takası İçin Protesto

Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Göstericiler, Ayalon Otoyolu'nun güney yönünü trafiğe kapatarak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemciler, Gazze'de tutulan esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, esir takasının bir an önce uygulanması için sloganlar attı.

Protestoculardan Haftalık Talepler

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan İsraillilerin fotoğraflarını da taşıyan göstericiler, sahiplerinin bir an önce geri getirilmesini talep etti. Taşıdıkları pankartlarda, esir takası anlaşmasının devam etmesi ve uygulanması gerekliliği vurgulandı.

İsrail Polisi Müdahale Etti

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsrail polisi, göstericileri otoyoldan uzaklaştırarak yolu trafiğe açtı.

Hamas’tan Esir Takasına Düşünce

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, askıya alma kararının, arabulucu ülkelere İsrail'e baskı kurma fırsatı verecek şekilde, esir takasından 5 gün önce yapıldığı ifade edildi.

Trump ve Netanyahu'dan Uyarılar

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise esirlerin serbest kalmaması durumunda ateşkesin sona ereceği uyarısında bulunarak, orduya Gazze'ye ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.

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