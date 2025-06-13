Tel Aviv'de İran Füze Saldırısı: Savunma Bakanlığı Yakınında Patlama

Tel Aviv'de İran Füzesi Saldırısı

Tel Aviv'de, İsrail Savunma Bakanlığı'na çok yakın bir bölgeye düşen İran füzesi, halk arasında paniğe yol açtı.

İsrail ordu radyosu, çok sayıda noktanın isabet aldığını ve bu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından bölgede çıkan yangınlara müdahale edildiği ifade edildi.

Kızıl Davut Yıldızı'ndan aldığımız bilgilere göre, şu ana kadar 7 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır, 2'sinin ise orta derecede.

Hava Saldırılarına Karşı Hazırlıklar

İsrail ordusu, İran'dan onlarca füzenin fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye girerek halkı uyardı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekipleri, Tel Aviv bölgesinde üç farklı noktada yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiği bilgisi paylaşılırken, üçüncü dalga saldırısına hazırlık yapıldığı da vurgulandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınak yakınlarında durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Son olarak, ordunun füzelerin isabet ettiği noktalara ait görüntü ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı. Bu önlemin, İran'ın saldırı kapasitesini artırmasını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Saldırı sonucu 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandı.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Saldırı sonucu 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandı.