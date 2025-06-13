DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.966,39 -0,04%

Tel Aviv'de İran Füze Saldırısı: Savunma Bakanlığı Yakınında Patlama

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'na yakın bir noktaya düşen İran füzesi, ağır yaralılara ve yangına neden oldu. Hava savunma sistemleri devrede.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 23:53
Tel Aviv'de İran Füze Saldırısı: Savunma Bakanlığı Yakınında Patlama

Tel Aviv'de İran Füzesi Saldırısı

Tel Aviv'de, İsrail Savunma Bakanlığı'na çok yakın bir bölgeye düşen İran füzesi, halk arasında paniğe yol açtı.

İsrail ordu radyosu, çok sayıda noktanın isabet aldığını ve bu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından bölgede çıkan yangınlara müdahale edildiği ifade edildi.

Kızıl Davut Yıldızı'ndan aldığımız bilgilere göre, şu ana kadar 7 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır, 2'sinin ise orta derecede.

Hava Saldırılarına Karşı Hazırlıklar

İsrail ordusu, İran'dan onlarca füzenin fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye girerek halkı uyardı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekipleri, Tel Aviv bölgesinde üç farklı noktada yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiği bilgisi paylaşılırken, üçüncü dalga saldırısına hazırlık yapıldığı da vurgulandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınak yakınlarında durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Son olarak, ordunun füzelerin isabet ettiği noktalara ait görüntü ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı. Bu önlemin, İran'ın saldırı kapasitesini artırmasını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki...

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Saldırı sonucu 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandı.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki...

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Saldırı sonucu 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti
2
Özbekistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Gerçekleşti
3
İDDEF, 3 Milyonu Aşkın İhtiyaç Sahibine Kurban Etleri Ulaştırdı
4
Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret
6
Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor