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Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı

Tel Aviv yakınında bir kamyonun otobüs durağındaki insanlara çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:40
Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı

Tel Aviv Yakınında Kamyonla Yaralama Olayı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in eteklerinde, bir kamyon otobüs durağında bekleyenlere çarparak ciddi yaralanmalara yol açtı. Olay sonucunda en az 35 kişi yaralanırken, bunlardan 6'sı ağır yaralı olarak bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre, yolcuları indirmek için durağa yaklaşan bir otobüs, tam bu esnada bir kamyonun durakta bulunan insanlara çarpmasıyla ciddi bir kazaya neden oldu. Yerel kaynaklar, kamyon şoförünün bölgede bulunan silahlı siviller tarafından vurularak öldüğünü de aktardı.

Acil Durum Servisi Açıklaması

İsrail'in acil yardım servisi olarak bilinen Kızıl Davud Yıldızı, Tel Aviv yakınlarındaki bu "kamyonla ezme" eyleminin ardından 35 yaralı olduğunu, bunlardan altısının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Soruşturma Başlatıldı

İsrail polisi, bu olayla ilgili soruşturma başlatarak detayları araştırmaya başladı. Olayın, İsrail ordusuna bağlı dijital ve siber istihbarat birimi 8200 ile Mossad‘ın birlikte kullandığı Glilot isimli karargahın yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

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