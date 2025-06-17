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Telegram'da Telif Hakkı İhlalleri Reklamlarla Tırmanıyor

Hızlı mesajlaşma uygulaması Telegram'da telif hakkı ihlalleri ve reklam gelirleri artıyor; marka itibarları tehlikeye giriyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 13:43
Telegram'da Telif Hakkı İhlalleri Reklamlarla Tırmanıyor

Telif Hakkı İhlalleri Reklamlarla Büyüyor

Hızlı mesajlaşma uygulaması olan Telegram, telif hakkı ihlalleri başta olmak üzere yasa dışı içerik paylaşan gruplara sağladığı reklamlarla tartışılan bir gelir kaynağı haline geldi. Reklam ajansları veya doğrudan reklam verenler, bu gruplara reklam vererek yasa dışı faaliyetlerin sürmesine zemin hazırlıyor.

Özellikle, telif hakkı ihlali yaparak dizi, film, ücretli yazılımlar ve e-kitap gibi içerikleri ücretsiz sunan gruplar Telegram üzerinde hızla yayılmakta. Kullanıcılar, yasal abonelik ücretlerini ödemeden bu içeriklere ulaşabiliyorlar.

Reklam Nasıl Veriliyor?

Telegram'da reklam verebilmek için grubun en az binden fazla üye bulundurması gerekiyor. Telegram, reklam hedefleme işlemlerinde kullanıcının kişisel verilerini kullanmadığını, fakat reklamların içerik ve dil bazında hedeflendiğini açıklıyor. Reklam ödemeleri, Telegram'ın kendi blokzincir ağı TON üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yasa Dışı Faaliyetlerin Finansmanı

Grup sahipleri, elde ettikleri reklam gelirleriyle yasa dışı içerik paylaşımını sürdürmekte ve grup kapatma riskine karşı yedek gruplar oluşturarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu durum, aynı türde daha fazla grubun kurulmasına neden oluyor.

Hukuki Boyut

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çoğalan, yasa dışı faaliyet gösteren gruplara reklam vermenin hukuki sonuçları olduğunu vurguladı. Reklam verenler, bu durum sonucu cezai yaptırımlara maruz kalabilirler.

Çoğalan, reklam veren firmaların marka itibarları adına dikkatli olmaları ve yasadışı platformlarda yer almaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Kontrol ve Denetim Gereği

Telegram'ın sağladığı gizlilik sayesinde kullanıcılar anayasal sorumluluklarının farkında olmaksızın yasa dışı faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Çoğalan, denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti ve sosyal medya mecralarının şikayet mekanizmalarını aktif hale getirmelerini önerdi.

Türkiye İstatistikleri

Sosyal medya analiz platformlarının verilerine göre, Türkiye'de Telegram uygulaması 9,8 milyon kez indirildi ve 55 bin 961 grup kuruldu. Bu gruplar arasında en yüksek üye sayısına ulaşanlar, genellikle yasa dışı bahis ve telif hakkı ihlali yapan içerikler barındırıyor.

Hızlı mesajlaşma uygulaması üzerinden telif hakkı başta olmak üzere yasa dışı içerik paylaşan...

Hızlı mesajlaşma uygulaması üzerinden telif hakkı başta olmak üzere yasa dışı içerik paylaşan gruplara, doğrudan veya reklam ajansları üzerinden verilen reklamlar, bu oluşumlar için önemli bir gelir kapısı yaratarak yasa dışı faaliyetlerin sürmesine zemin hazırlıyor. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çoğalan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hızlı mesajlaşma uygulaması üzerinden telif hakkı başta olmak üzere yasa dışı içerik paylaşan...

Hızlı mesajlaşma uygulaması üzerinden telif hakkı başta olmak üzere yasa dışı içerik paylaşan gruplara, doğrudan veya reklam ajansları üzerinden verilen reklamlar, bu oluşumlar için önemli bir gelir kapısı yaratarak yasa dışı faaliyetlerin sürmesine zemin hazırlıyor. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çoğalan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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