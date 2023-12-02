TEM'de Feci Kaza: 4 Kişi Öldü Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul TEM otoyolunda feci bir kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 5 aracın karıştığı kaza nedeni ile Edirne istikametine giden yol kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı.

TEM'de Feci Kaza: 4 Kişi Öldü Çok Sayıda Yaralı Var
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TEM otoyolunda  kaza yaptığı için İstanbul istikametine giden yolda duran kamyona arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazaya karışan otomobilde 8 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Feci kazada kamyonun altına giren otomobile de arkadan gelen farklı bir kamyonet çarptı. Ardından gelen iki aracın da kazaya karışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Ard arda gelen 5 aracın çarpışması sonucu oluşan zincirleme kaza sebebi ile TEM otoyolunda İstanbul istikametine gidişler trafiğe kapatıldı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

kaza

Araçlar arasında sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin yardımları ile yoğun çabalarla kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Kaza sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden çocuklardan Alperen Ş.'nin 1 yaşında, Sabri Ş.'nin 2 yaşında, Buğlem Ş.'nin 8 yaşında Kader K.'nın ise 18 yaşında olduğu belirtildi. 

kaza

Kazaya karışan aracın içinde bulunan Muhittin Şeker,  Sevda Şeker, Havva K ve Alparslan Ş. bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Kazada yaşamını yitiren Alperen Ş. ile Alparslan Ş.'nin ikiz oldukları detayına ulaşıldı.

Feci kazanın ardından trafiğe kapatılan TEM otoyolu ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından 3 saat sonra yeniden açıldı.

Kazanın ardından görgü tanıklarının ifadeleri ile kamyon, kamyonet ve tır sürücüleri göz altına alındı. Kazayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldı. 

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