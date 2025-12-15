DOLAR
TEM Otoyolu Bolu'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dörtdivan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; trafik, araç kaldırma çalışmaları nedeniyle yaklaşık 2 saat aksadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 01:51
Dörtdivan mevkiinde üç araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araca, 06 FKN 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sol şeride, otomobil ise emniyet şeridine savruldu.

Hafif ticari aracın bagaj kısmından 2 yaralının yola fırladığı bildirildi. Aynı istikamette seyreden 06 DIC 65 plakalı araç, yere savrulan yaralılardan birine çarptı ve güçlükle durabildi. Olayda toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol jandarması tarafından kazaya karışan 3 aracın yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü; trafik bu çalışmaların ardından normale döndü.

