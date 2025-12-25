Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezi Tevfikbey'de Açıldı

Hedefimiz ASM'lerde 2500 kişiye bir hekimin düşmesi

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ne, hayırsever Süleyman Çetinsaya'nın katkılarıyla Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Tesiste 8 adet muayene odası, 2 gebe izleme odası, 2 aşı odası ve 2 tıbbı müdahale odası bulunuyor.

Açılış törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Osman Çolak, Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Vali Davut Gül tarafından destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbulumuzda her gün mutlaka bir kamu binası hizmete giriyor. Sağlık alanında inşaatı devam eden hastanelerimizin yatak sayısı ise 10 bine yakın, bu çok önemli. Hastaneler kadar Aile Sağlık Merkezleri de önemli çünkü vatandaşa yürüme mesafesinde ve mahalle ölçeğinde hizmet veriyor. Hedefimiz ASM’lerde 2 bin 500 kişiye bir hekimin düşmesi, vatandaşların hastaneye ihtiyaç duymaması, gitmesine gerek kalmaması. Sağlık Bakanımızın koordinesiyle, il sağlık müdürümüzle, kaymakamımızla, belediyemizle, hayırseverlerimizle, hekimlerimizle ve çalışanlarımızla hep birlikte bu hizmetleri daha ileriye götüreceğiz. Açılışını yaptığımız Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de merkezde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Yerel yönetimler olarak sağlık hizmetlerinin doğrudan sorumlusu olmayabiliriz. Ama biliyoruz ki sağlık sadece hastanede değil, mahallede, sokakta, insanın yaşadığı yerde başlar. Bu anlayışla, ilçemizde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Fevzi Çakmak, Yarımburgaz, Yeşilova, Atatürk Mahallelerimizle birlikte Tevfikbey de beşinci Aile Sağlığı Merkezimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Özellikle çocukların ve yaş almış büyüklerimizin kendi mahallelerinde sağlık hizmeti alabilmesi bizim için çok kıymetli. Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezimizin mahallemize, ilçemize ve tüm komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Tema Aile Sağlığı Merkezi'nde 8 adet muayene odası, 2 gebe izleme odası, 2 aşı odası ve 2 tıbbı müdahale odası yer alıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE TEVFİKBEY MAHALLESİ'NE İSTANBUL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETE AÇILDI. 8 ADET MUAYENE ODASI, 2 GEBE İZLEME ODASI, 2 AŞI ODASI VE 2 TIBBI MÜDAHALE ODASI YER ALIYOR.