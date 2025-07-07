Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Temmuz Ayında Yüksek Faiz Oranları ile Yatırım Fırsatları

Bugünden başlamanız gereken bir fırsat var! Bugün itibarıyla 32 gün saymaya başlayın! 600.000 TL gibi bir anaparanız varsa, doğru seçimle 27.000 TL oluşan yüksek bir getiri elde edebilirsiniz. Artan enflasyona karşı etkili bir savunma mekanizması olan mevduat hesapları, özellikle günümüzde sunulan kampanyalarla cazip hale geldi.

Rekor Faiz Oranları Geliyor

Bankacılık sektöründeki rekabet, Temmuz ayı ile birlikte mevduat faiz oranlarına yansıdı. Bankalar yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerinin yatırımlarını korumak amacıyla faiz oranlarını ciddi oranlarda artırdı. Piyasalardaki faiz oranları %43 ile %53 arasında değişirken, en yüksek faiz veren bankalar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar

Yeni müşteri çekme stratejileri ile öne çıkan bankalar arasından Temmuz 2025 itibarıyla 600.000 TL yatıracak yatırımcılar için net kazançlar şu şekildedir:

ING: %52 faiz oranıyla lider konumda. 600.000 TL'nin 32 günlük net getirisi, stopaj kesintisi sonrası yaklaşık 26.400 TL .

%52 faiz oranıyla lider konumda. 600.000 TL'nin 32 günlük net getirisi, stopaj kesintisi sonrası yaklaşık . QNB Finansbank: %51 faiz oranıyla ikinci sırada, yatırımcısına 25.900 TL kazandırıyor.

%51 faiz oranıyla ikinci sırada, yatırımcısına kazandırıyor. Akbank: %50 faiz oranı ile üçüncü sırada ve müşterilerine 25.350 TL net getiri vaat ediyor.

Kamu Bankaları ve Faiz Oranları

Kamu bankaları da yatırımcılara cazip tekliflerle dikkat çekiyor:

Ziraat Bankası: %45 faiz oranıyla 600.000 TL'ye yaklaşık 22.800 TL net kazanç sağlıyor.

%45 faiz oranıyla 600.000 TL'ye yaklaşık net kazanç sağlıyor. Halkbank ve VakıfBank: %43-44 arasında değişen oranlarla ortalama 21.500 TL net getiri sunuyor.

Stopaj Kesintilerine Dikkat!

Unutulmamalıdır ki, mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm net getiri rakamları, bu kesinti sonrasındaki tutarlardır. Yatırımlarınızı değerlendirirken bu detayı göz önünde bulundurmanız önemlidir.