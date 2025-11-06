Tepebaşı Kızılay’dan engelli öğrencilere afet farkındalık seminerleri

Tepebaşı Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, afet bilincini artırmak ve engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Ortaokulu’nda iki oturum halinde afet bilinçlendirme semineri düzenledi.

İlk oturum: İşitme engelli öğrencilere yönelik eğitim

İlk oturumda, Murat Keser tarafından işaret dili desteğiyle gerçekleştirilen seminerde öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı. Uygulamalı örneklerle öğrenciler, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini kavradı.

İkinci oturum: Diğer engel grupları için kapsayıcı yaklaşım

İkinci oturumda ise okulun diğer engel gruplarındaki öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Bu oturumda, engelli bireylerin afet anında karşılaşabileceği özel durumlara değinilerek, her birey için erişilebilir ve kapsayıcı bir afet bilinci oluşturmanın önemi vurgulandı.

Mesaj: Herkes için hazırlık ve güvenlik

Tepebaşı Kızılay yetkilileri, "Afet bilinci oluşturma çalışmalarında engelli bireylere ulaşmak, onların güvenliği ve toplumla bütünleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Her bireyin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması, dayanıklı bir toplumun temelidir" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Kızılay, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak afet bilinci, dayanışma ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

