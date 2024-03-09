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Terör baskını: 20 şüpheli gözaltına alındı

Alınan ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçmesi ile başlatılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:06
Terör baskını: 20 şüpheli gözaltına alındı

Ülke geneli terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. MLKP ve DHKP/C'ye yönelik İstanbul'dan son dakika düzenlenen operasyon ile alakalı gelişmeler gündeme çıkarken, operasyon neticesinde 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 33 adrese geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanırken çok sayıda dijital materyalın ele geçirildiği de belirtildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından devam eden soruşturma ile alakalı olarak terör örgütlerine bağlı bazı şüphelilere silah ve mühimmat tedariki sağladığı, örgütsel dökümanları örgüt arasında taşıyarak kuryelik yaptığı belirtildi.

Öte yandan MLKP terör örgütü soruşturmasında Sözde Şehitler ayı olarak kabul edilen Kasım ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında fiziki ve teknik takipler ile birlikte sosyal medya üzerinden örgüte Propaganda yapan 9 şüpheleninin Tespit edilip gözaltına alındığı açıklandı. 

İstanbul ve Eskişehir'de alınan ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti. DHKP'den 11 MLKP'den ise 9 şüpheli toplamda 23 kişi gözaltına alındı

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