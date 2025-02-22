TESK'ten Ramazan Alışverişine 'Merdiven Altı Ürün' Uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan'da merdiven altı ürün risklerine karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:16
TESK'ten Ramazan Alışverişine 'Merdiven Altı Ürün' Uyarısı

TESK'ten Ramazan Alışverişine Uyarı: Merdiven Altı Ürünlere Dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında artan merdiven altı ürün üretimine karşı vatandaşları uyararak güvenilir esnaftan alışveriş yapma çağrısında bulundu.

Palandöken, yayımladığı yazılı açıklamada, "merdiven altı" olarak adlandırılan ve gerekli koşullara uygun çalışmayan iş yerlerinde üretilen ürünlerin, ramazan ayı boyunca arttığını ifade etti. Bu durumun özellikle gıda güvenliği açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

"Tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk ve salam gibi gıda ürünlerinde sağlıksız üretim yapılma olasılığı yüksektir," diyen Palandöken, ramazan sofralarının kurulmasında yalnızca üründen gelen fiyata veya dış görünüşüne odaklanılmaması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, vatandaşların ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Özellikle yol kenarlarında veya güvensiz internet sitelerinde satılan ürünlerin risklerinin yüksek olduğunu dile getiren Palandöken, şu ifadelere yer verdi:

"Alışverişte en önemli kurallardan biri, daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markaları tercih etmektir. Bazı üreticiler, tamamen ticari kazanç amacıyla sağlıksız ürünleri 'doğal' olarak pazarlayabiliyor. Bu yüzden, bildiğiniz ve güvendiğiniz esnaftan alışveriş yapmak hayati bir önem taşıyor."

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