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Texas'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 579 Hayvan Hayatını Kaybetti

Texas'taki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, petshopta 579 hayvan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:18
Texas'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 579 Hayvan Hayatını Kaybetti

Dallas'ta Yangın Faciası: Petshopta 579 Hayvan Can Verdi

ABD'nin Texas eyaletinin Dallas şehrinde, bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangın, yüzlerce hayvanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

İtfaiye'den Açıklama

Dallas İtfaiye Sözcüsü Jason Evans, yangının Plaza Latina adlı alışveriş merkezinde başladığını duyurdu. Yangın sırasında, petshopta bulunan 579 hayvanın can verdiği bildirildi. Bu hayvanların çoğunluğunu kuşlar ve hamsterlar oluşturuyordu.

Evans, yangının etkisiyle insanların herhangi bir zarara uğramadığını aktararak, yangının nedenine dair incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Bu olay, Texas'ta hayvanların korunması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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