Texas Valisi Abbott'tan Jimmy Carter İçin Taziye Mesajı

Texas Valisi Abbott, Jimmy Carter'ın Eşine Yanlışlıkla Taziye Diledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Texas Valisi Greg Abbott, 39. Başkan Jimmy Carter'ın hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı taziye mesajıyla dikkat çekti. Abbott, 2023'te vefat eden Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a taziye dilemesiyle sosyal medyada gündem oldu.

CBC News'ün aktardığına göre, Abbott, Carter'ın 29 Aralık'ta vefat etmesinin ardından şu mesajı paylaştı: "Cecilia ve ben, Carter'ın eşi Rosalynn Carter’a ve tüm ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz." Ancak bu açıklama, Rosalynn Carter'ın 2023'te yaşamını yitirmesi nedeniyle dikkat çekici bir hata içeriyordu.

Abbott'ın hatalı mesajı, yaklaşık iki saat sonra güncellendi. Yeni taziye mesajında ise Rosalynn Carter’ın ismi çıkarılarak, "Cecilia ve ben, tüm Carter ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jimmy Carter’ın Mirası

Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti'den başkanlık için yarışa girmiş ve kazanarak tarihe geçmiştir. 1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüş, Orta Doğu sorunları gibi kritik konularda önemli diplomatik atılımlar yapmıştır.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Carter, Filistin'de iki devletli çözüm için yürüttüğü çabalarla da tanınmaktadır. Özellikle 2020 yılında yaptığı bir açıklamada, İsrail'in ilhak planının sorunlu olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.