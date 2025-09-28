TGS İstanbul Havalimanı'nda Kadın Şoför Alımı

TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı istasyonuna D/E sınıfı ehliyetli, midibüs/otobüs kullanabilen ve 1 Ocak 1975 sonrası doğmuş kadın şoförler arıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:23
Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.

Hedef ve duyuru

TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, kadın istihdamını desteklemeyi ve İstanbul Havalimanı'nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aranan şartlar ve başvuru

İlanda belirtilen şartlar şunlar: D veya E sınıfı ehliyet, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliği ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu olmak. Adaylar başvurularını TGS'nin kariyer sitesi üzerinden yapabilecek.

