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THE Sıralamalarında Türk Üniversiteleri Eğitim Bilimlerinde Zirveye Çıktı

Türkiye, THE sıralamalarında eğitim bilimlerinde en fazla başarı gösteren ülkelerden biri oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:25
THE Sıralamalarında Türk Üniversiteleri Eğitim Bilimlerinde Zirveye Çıktı

Türk Üniversiteleri Eğitim Bilimlerinde Başarıya İmza Attı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), 2025 yılına ait "Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması"nı duyurdu. Bu sıralamada Türkiye'den ilk 100'de sadece 1 üniversite, ilk 500'de 6 üniversite, ilk 1000'de ise 35 üniversite yer aldı. Türk üniversiteleri, özellikle eğitim bilimleri alanında dikkat çekici bir başarı gösterdi.

ODTÜ, Eğitim Bilimleri Alanında İlk 100'de

THE'nın "Eğitim Bilimleri Alan Sıralaması"na göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünya genelinde 89'uncu sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 151-175, Hacettepe Üniversitesi 251-300, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında sıralamada kendine yer buldu.

Mühendislik Alanında Öne Çıkan Türk Üniversiteleri

Mühendislik alanında ise Türkiye'den 26 üniversite dünya genelinde ilk 1000'de yer almayı başardı. Koç Üniversitesi 201-250, ODTÜ 251-300, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 301-400 aralığında sıralanarak öne çıktı.

Tıp ve Sağlıkta Başarı

Tıp ve sağlık alanında Türkiye'den 25 üniversite ilk 1000'de yer alırken, Koç Üniversitesi bu alanda 301-400 aralığında, Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında sıralandı.

YÖK Başkanı'ndan Açıklamalar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanındaki performansını vurgulayarak, "Üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere de öncülük ediyor" dedi.

THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması Nedir?

THE, sanat ve beşeri bilimler, işletme, bilgisayar bilimleri, mühendislik gibi toplamda 11 alanda en iyi üniversiteleri sıralıyor. Bu sıralamada 80'den fazla ülke ve bölgeden 1000'den fazla üniversite değerlendiriliyor ve eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi gibi nitelikler göz önünde bulunduruluyor.

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