THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Türk Hava Yolları'ndan Kabin Memuru Alımı!

Türk Hava Yolları (THY), on binlerce gencin hayalini süsleyen yeni alım haberini duyurdu. Havacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için büyük bir fırsat sunan THY, "Take-Off Kabin" adlı programla binlerce yeni kabin memurunu ailesine katmak üzere düğmeye bastı.

THY'nin resmi kariyer portalında yayımlanan ilan, dünya çapında farklı kıtalara uçuş yapacak yeni yüzler arayışında olduklarını gösteriyor. Bu önemli pozisyon için başvuruda bulunacak adayların belirli niteliklere sahip olmaları beklenmekte.

Adaylarda Aranan Şartlar

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az ön lisans diploması sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, yaş şartı da oldukça önemli. THY, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olan adayların başvurularını kabul edecek.

Başvuru ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, "Kabin memuru adayı" unvanıyla işe alınacak ve THY'nin dünya standartlarındaki eğitim merkezi olan Florya'daki Uçuş Akademisi'nde yaklaşık iki ay sürecek yoğun bir eğitim programına katılacaklar.

Başvuru Süreci

Türk Hava Yolları, başvuru süreçlerini dijital platform üzerinden yürütmekte ve bu sayede adaylara önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu heyecan verici fırsattan yararlanmak isteyen adayların, başvurularını yalnızca THY'nin resmi kariyer portalı kariyer.thy.com adresi üzerinden yapmaları gerekiyor. "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer mevcut pozisyonlar da bu site üzerinden takip edilebilecek.

Kabin Memuru Maaşları

Yeni başlayan kabin memurlarının maaşları, 70.000 TL ile 100.000 TL arasında değişirken, deneyimli memurların maaşları 100.000 TL ile 160.000 TL seviyesine kadar çıkabilmektedir. Ayrıca, bu maaşlara ek ödemeler de yapılmaktadır. Kabin memuru adaylarının boy uzunlukları açısından belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir: kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için ise 170-190 cm aralığında olmaları gerekmektedir.