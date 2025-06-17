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THY, 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' Ödülünü Onuncu Kez Kazandı

Türk Hava Yolları, Skytrax 2025 değerlendirmesinde 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' ödülünü onuncu kez aldı ve toplamda 8 ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:14
THY, 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' Ödülünü Onuncu Kez Kazandı

THY, Avrupa'nın En İyi Havayolu Seçildi

Türk Hava Yolları (THY), 2025 Skytrax Dünya Havayolu Değerlendirmesi'nde önemli bir başarıya imza atarak "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanını onuncu kez kazandı. Ayrıca, "Dünyanın En İyi Business Class İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülleri de dahil olmak üzere toplam 8 ödüle layık görüldü.

Gurur Verici Başarı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, şirketin bu önemli ödülü kazandığı, havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirdiği vurgulandı. Ödül töreninin düzenlendiği, Paris'teki tarihi Hava ve Uzay Müzesinde gerçekleştirilen etkinlik, havacılığın Oscarları olarak biliniyor.

THY, bu prestijli ödüllerin yanı sıra "Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı" ve "Avrupa'nın En İyi Business Class İkramı" gibi birçok kategoride de ödüller aldı.

Yolculara En İyi Deneyim

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu başarıyı değerlendirirken, "Değerli misafirlerimizin oylarıyla bir kez daha Avrupa'nın En İyi Havayolu seçilmek, Türk Hava Yolları ailesi için büyük bir gurur kaynağı" dedi. Bolat, "Her geçen gün genişleyen küresel ağımızda yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Misafirperverlik ve Kalite

Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted, Türk Hava Yolları'nın misafirperverliği ve uçak içi ikram kalitesi ile yolcularının beğenisini kazandığını belirtti. "Bu sonuçlar, havayolunun bölgesindeki lider konumunu ve küreseldeki istikrarlı yerini bir kez daha teyit ediyor" dedi.

THY’nin uluslararası başarıları, 6 kıtaya yayılan geniş uçuş ağı ile birlikte, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilik konularında da öncü rol üstlendiğini göstermektedir.

Milyonlarca uluslararası yolcunun geri bildirimlerine dayanan bu ödüller, yolcu memnuniyetinin gerçek bir gösterimi olma özelliği taşıyor. THY'nin sunduğu üstün hizmet kalitesi ve eşsiz uçak içi ikramları, misafirlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türk Hava Yolları (THY), 2025 Skytrax Dünya Havayolu Değerlendirmesinde "Avrupa'nın En İyi...

Türk Hava Yolları (THY), 2025 Skytrax Dünya Havayolu Değerlendirmesinde "Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Dünyanın En İyi Business Class İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülleri dahil toplam 8 ödüle layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde onuncu kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülünü kazanarak, havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat (sağ 6), açıklamalarda bulundu.

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