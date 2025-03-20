THY Berlin Ofisi'nden Anlamlı İftar Programı

THY Berlin Ofisi, Almanya’da İftar Programı Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY) Berlin Ofisi, Almanya'nın başkenti Berlin’de önemli bir iftar programı gerçekleştirdi. Program, kentteki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla zenginleşti.

Büyükelçi Turan’ın Vurgu Yaptığı Başarılar

İftara, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Almanya Danışmanı Faruk Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız ve pek çok partner şirketin temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Turan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası diplomaside, ticarette ve kültürler arası diyaloğun gelişiminde THY'nin katkısının büyük olduğunu vurguladı. Turan, kamuoyuna duyurduğu mesajında, "Almanya gibi hava yolu trafiğinde önde gelen ülkelerde, pazarın önemli oyuncusu olan firmamızın başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.

THY’nin Başarı Hikayesi

THY Berlin Müdürü Zekeriya Kuruçam, geleneksel iftar programına katılanlara teşekkür ederek, THY'nin 92 yıl önce yalnızca 5 uçak ve 25 personelle başladığı yolculuğunun, bugün 6 kıtada 152 ülke ve 350 havalimanına ulaştığını belirtti. Kuruçam, 2024 yılında 492 uçak ve 95 bin personel ile 85 milyondan fazla yolcu taşıyarak yeni rekorlara imza atacaklarını ifade etti.