THY Beyrut Ofisi'nden Anlamlı İftar Programı

Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi, Lübnan'daki Türk kurumları ve partner kuruluşların katılımıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi. Program, Beyrut'ta gerçekleştirildi ve birçok önemli isim burada buluştu.

Büyükelçi ve THY Temsilcileri Katıldı

İftara, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, THY Beyrut Ofisi Müdürü Muhammed Bilal Döner, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve THY ofisi çalışanları ile çok sayıda partner şirketin temsilcileri katıldı.

Geleneksel iftar programında konuşan Döner, "Bugün sadece bir sofrayı paylaşmak için değil, ortak yolculuğumuzu, dayanıklılığımızı ve daha parlak bir gelecek için umutlarımızı kutlamak üzere bir araya geldik." dedi.

Lübnan ile THY Arasındaki Güçlü Bağlar

Döner, Lübnan halkının gösterdiği direnç ve kararlılığın kendilerine ilham verdiğini belirtirken, "Lübnan, THY'nin tarihinde özel bir yere sahip. 1951 yılında Beyrut, uluslararası uçuş ağımızdaki ikinci destinasyon olarak önemli bir başlangıç noktası oldu. O günden bu yana, Lübnan ile güçlü bir güven, işbirliği ve büyüme ilişkisi kurduk." şeklinde konuştu.

Lübnan’ın istikrar ve refaha ulaşma yolunda, THY olarak Beyrut’u dünyaya bağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Döner, geniş uçuş ağları, geliştirilmiş kargo hizmetleri ve güçlü işbirlikleri ile Lübnan’ın büyümesini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İftar programı, ücretsiz bilet çekilişi, ut dinletisi ve semazen gösterisi ile sona erdi.