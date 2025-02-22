THY'den Olumsuz Hava Koşullarına Dikkat: Bazı Uçuşlar İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır." ifadesi yer aldı.

Yolcuların, uçuş durumları hakkında güncel bilgileri THY’nin resmi sayfasından takip edebileceği veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen yolcular için gerekli bilgilerin sağlandığı vurgulandı.