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THY'nin İstanbul-Şam Seferi Dünya Genelinde En Çok Takip Edilen Uçuş Oldu

THY'nin 13 yıl aradan sonra düzenlediği İstanbul-Şam seferi, FlightRadar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:29
THY'nin İstanbul-Şam Seferi Dünya Genelinde En Çok Takip Edilen Uçuş Oldu

Türk Hava Yolları'nın Tarihî Uçuşu

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği seferle dikkatleri üzerine çekti. Bugün yapılan 'TK 846' uçuş kodlu sefer, 'FlightRadar24' uygulamasında anlık olarak en çok takip edilen uçuş olarak kaydedildi.

FlightRadar24'teki Yoğun İlgi

1 Nisan 2012 tarihinde ülke içindeki karışıklık nedeniyle seferlerini durduran THY, İstanbul-Şam tarifeli uçuşuyla Suriye’ye yeniden uçmaya başladı. Sabah saatlerinde 349 yolcusuyla kalkış yapan 'TK 846' sefer sayılı uçak, anlık olarak dünya genelinde 3 binden fazla kişi tarafından takip edildi.

Bu uçuş, hem THY için önemli bir geri dönüş hem de yolcular için yeni bir seyahat imkanı sundu.

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