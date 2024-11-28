THY Sidney'e Seferlerine Başladı: Avustralya'daki İkinci Uçuş Noktası

THY, Avustralya'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Sidney şehrine ilk uçuşunu İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdi. Bu sefer, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmalı olarak haftada 4 kez yapılacak.

Uçuş Detayları

Sidney'e gerçekleştirilen ilk uçuş, TK 174 sefer sayılı, Boeing 777 tipi uçakla icra edildi. Uçağın kapısında yolculara geleneksel lokum ikram edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin Açıklamaları

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın apronunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Melbourne kentine daha önce uçuş başlattıklarını belirtti ve “Bu kez Sidney’e haftada 4 kez olacak şekilde uçuşlara başlayacağız” dedi. Ekşi, Avustralya'nın Türkiye açısından önemine vurgu yaparak, “Orada yaşayan vatandaşlarımız var. Hem onları Türkiye’ye daha rahat ulaştıracağız hem de Türkiye’ye gelen turistlerin daha rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Gelecek Planları

Ekşi, 2026'nın Ekim ayında Avustralya’ya direkt uçuş yapmayı planladıklarını belirterek, “Avustralya’daki seferlerimizin, ticari ilişkilerin ve turizmin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Avustralya Konsolosu Tony Huber'dan Yorumlar

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Sidney’e yapılan ilk uçuşa ilişkin, “Bu gün harika bir gün” diyerek mutluluğunu paylaştı. Huber, bu seferlerin Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme olduğu belirterek, “Bu yıl THY'nin Avustralya’da ofis kurmasının 37 yılı” statüsünü vurguladı.

Türklerin Daha Kolay Ulaşımı

Huber, “Avustralya'da yaşayan Türkler de artık memleketlerine daha kolay ulaşabilecekler” diyerek, Melbourne uçuşlarının beklentileri aştığını kaydetti.

Seyahat ve İş Fırsatları

Sidney seferleriyle aynı zamanda iş bağlantılarının kurulmasının ve turizmin gelişmesinin önünü açacağını belirten Huber, “Ailelerin birbirini görmesi için önemli bir fırsat olacak” sözlerine değindi. Uçuşların ardından, THY Genel Müdürü Ekşi, ilk sefere uğurlandı ve uçağın arkasından su döküldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmalı Avustralya'nın Sidney şehrine ilk uçuşunu icra etti. THY tarafından uçulan dünyadaki 6. kıta olan Avustralya'da Melbourne'den sonra ikinci kente sefer, İstanbul Havalimanı'ndan "TK 174" sefer sayılı, "Boeing 777" tipi uçakla yapıldı. Etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (solda) ve Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber de (sağda) katıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmalı Avustralya'nın Sidney şehrine ilk uçuşunu icra etti. THY tarafından uçulan dünyadaki 6. kıta olan Avustralya'da Melbourne'den sonra ikinci kente sefer, İstanbul Havalimanı'ndan "TK 174" sefer sayılı, "Boeing 777" tipi uçakla yapıldı. Etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (solda) ve Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber de (sağda) katıldı.