THY, 'Sürdürülebilir Finansman Öncülük' Ödülüyle Taçlandı

THY, 'Sürdürülebilir Finansman Öncülük' Ödülü ile Tanındı

Türk Hava Yolları (THY), Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanı için geliştirdiği yenilikçi sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile 'Sürdürülebilir Finansman Öncülük' ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliği tarafından yayımlanan açıklamaya göre, şirketin yeni nesil, yakıt tasarruflu Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanında JOLCO finansman modeli ile sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapısı entegre edildi.

Bu uygulama sonucunda THY, havacılıkta finansman işlemlerini değerlendiren Ishka tarafından sürdürülebilir finans alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan ödülün sahibi oldu.

Societe Generale tarafından sağlanan finansman, THY'nin karbon emisyon yoğunluğu performans göstergesine yönelik ve sektör standartlarıyla uyumlu olarak yapılan taahhütlerle ilişkilendirildi.

Murat Şeker: "Sürdürülebilirliğe Dayalı Yapı Kurguladık"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Uçak finansmanı alanında sürdürülebilirliğe dayalı bir yapı kurgulayarak uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturulan bu finansman yapısının, büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sunacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma vizyonumuza hizmet edeceğine inanıyoruz," dedi.

THY, deneyimli kadrosu ile geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleri sayesinde havacılık sektöründe en uygun maliyetlere ulaşmanın yanı sıra, son 10 yılda gerçekleştirilen yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleri ile 30'dan fazla uluslararası ödül kazanmıştır.

Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal ve Bonds, Loans & Sukuk Turkey gibi saygın kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirilen şirket, 'Sürdürülebilir Finansman Öncülük' ödülü ile sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü de pekiştirmiştir.

Türk Hava Yolları (THY), Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanı için geliştirdiği yenilikçi sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile "Sürdürülebilir Finansman Öncülük" ödülüne layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker'in görüşlerine yer verildi.