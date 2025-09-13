THY Teknik AŞ, Uçak Koltuğu Kumaşlarını Kilis'te Okul Çantasına Dönüştürdü

THY Teknik AŞ, kullanım ömrü biten uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürüp, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Kilis'teki öğrencilere dağıttı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:18
THY Teknik AŞ, kullanım ömrü biten koltuk kumaşlarını eğitim malzemesine çevirdi

Türk Hava Yolları THY Teknik AŞ, kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi bir ileri dönüşüm (upcycling) projesi başlattı.

Proje ve uygulama

Şirket bünyesindeki tekstil atölyelerinde, THY Teknik AŞ çalışanlarının gönüllü olarak yürüttüğü araştırma, geliştirme ve üretim çalışmaları sayesinde koltuk kumaşları eğitim malzemelerine dönüştürüldü. Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'teki iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

Yetkili açıklaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iki yıl önce meydana gelen büyük depremlerin hayatları derinden etkilediğini belirtti. Bolat, projenin amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz." Ayrıca projede yer alan tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ederek teşekkür etti.

Çevreci havacılık uygulamalarında öncülük

Uçak bakım alanında küresel ölçekte saygın konuma sahip THY Teknik AŞ, aynı zamanda çevreci havacılık uygulamalarında da öncülük ediyor. Şirket, uçak parçalarının yeniden değerlendirilmesi, enerji kullanımının optimize edilmesi ve operasyonlarda oluşan atıkların azaltılması gibi yenilikçi çevreci girişimlerle havacılık sektörünün daha yeşil bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlıyor.

