THY Teknik AŞ ve SunExpress'ten Yeni Anlaşmalar

THY Teknik AŞ ve SunExpress'ten Önemli İşbirliği

Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile SunExpress, komponent pool ve iniş takımı bakım hizmetleri için önemli anlaşmalar imzaladı. Bu yeni işbirliği, her iki kuruluşun mevcut ortaklıklarının daha da güçlenmesini sağlayacak.

Komponent Desteği Anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, imzalanan komponent desteği anlaşması ile birlikte SunExpress, önümüzdeki beş yıl boyunca THY Teknik AŞ'nin geniş malzeme envanterine ve kapsamlı bakım onarım yeteneklerine erişim elde edecek. Bu hizmet, Boeing 737NG ve Boeing 737MAX modellerini kapsayacak şekilde geniş bir yelpaze sunuyor.

İniş Takımı Bakım Anlaşması

SunExpress'in Boeing 737NG filoları için yapılan ikinci anlaşma, iniş takımı bakımı, tamir işlemleri ve yedek parça tedarikini içermektedir. Böylelikle, SunExpress'in uçaklarının yerde geçirdiği süre en aza indirilecek ve operasyonel süreklilik artırılacaktır.

bu yeni anlaşmanın SunExpress ile olan 10 yılı aşkın ortaklıklarını daha da güçlendirdiğini belirtti. Akbulut, “Uzmanlığımıza duydukları güven için SunExpress'e teşekkür ediyor ve birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.imzalanan anlaşmaların, emniyet ve verimlilik konusundaki güçlü işbirliklerini yansıttığını dile getirdi. Kownatzki, “Bu hizmetler, operasyonel güvenilirliğimizi ve performansımızı en yüksek standartlarda sürdürmemize yardımcı olacak,” şeklinde konuştu.