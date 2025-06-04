THY ve Icelandair Arasındaki Kod Paylaşımı İşbirliği Genişletildi

THY ve Icelandair'den Önemli İşbirliği Adımı

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) ile İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana devam eden kod paylaşımı işbirliğini genişletti. İki hava yolu, işbirliğini bir üst seviyeye taşıyarak yeni potansiyeller yaratmayı hedefliyor.

Yeni Uçuşlar ve Geniş Bağlantı Seçenekleri

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Icelandair, 5 Eylül itibarıyla Reykjavik ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlara başlayacak. Bu kış sezonu için planlanan seferler haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek ve THY’nin kod paylaşımı ağına dahil edilerek önemli bir değer katacak.

Öte yandan, Icelandair, İstanbul üzerinden THY'nin Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki seçili destinasyonlarına düzenlediği seferlere kendi uçuş kodunu ekleyerek, yolcularına daha geniş bir küresel bağlantı imkanı sunacak.

Stratejik Bir Ortaklık

İşbirliği ile birlikte, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatler için cazip fırsatlar sunulması bekleniyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu işbirliğinin ticari bir anlaşmadan öte, stratejik bir uyumun göstergesi olduğunu vurguladı. Ekşi, "Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayarak, yeni yolcu trafiği oluşturacağız" ifadesini kullandı.

Icelandair Üst Yöneticisi Bogi Nils Bogason, genişletilen kod paylaşımının yolcularına sunduğu imkanlarla birlikte, hizmet kalitesine olan ortak bağlılıklarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Bu stratejik işbirliğinin Türkiye ile İzlanda arasındaki turizm ve ticaretin gelişimine katkı sağlaması öngörülüyor. Kod paylaşımı kapsamındaki uçuşlar, turkishairlines.com ve icelandair.com gibi platformlar üzerinden satışa sunulacak.

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Atlantik'in iki yakasını birbirine bağlayan İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (sağda) ve Icelandair Üst Yöneticisi Bogi Nils Bogason (solda) açıklamalarda bulundu.