THY'den flaş İsrail kararı: Süresiz olarak durduruldu

Ortadoğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor; İsrail-Hamas çatışması, bölgedeki gerginliği artırıyor. Son olarak, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, İsrail'de yaşanan bu gergin durum nedeniyle bu ülkeye yönelik uçuşlarında geçici bir ara verildiğini kamuoyuna duyurdu.

THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de yaşanan bu hassas durum sebebiyle seferlere geçici bir süreliğine ara verildiğini belirtti. Üstün, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir duyuruya kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu gelişme, bölgedeki siyasi ve güvenlik koşullarının etkisiyle birlikte, havayolu şirketlerinin seyahat planlarında değişiklik yapma ihtiyacını gösteriyor. İsrail-Hamas çatışmasının sebep olduğu güvenlik endişeleri, havayolu şirketlerini ve seyahat edecek olanları tedbirli davranmaya ve seyahat planlarını gözden geçirmeye sevk ediyor. Bu durum, bölgede yaşanan gerginliğin sivil havacılık sektörü üzerindeki etkilerini bir kez daha gösteriyor. Dünya bu çatışmanın sebep olduğu tüm olumsuzlukların sona ermesini umut ederken, bölgedeki durumun seyri ve alınan tedbirler yakından takip ediliyor.





Pegasus Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verme kararı aldı ve bu durumla ilgili yolculara bilgi verdi. Şirketin medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, 7 Ekim 2023 tarihinden önce satın alınmış ve 7-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, "7-31 Ekim tarihleri arasında İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletlerde esneklik sağlanmıştır. Bu döneme ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir, iptal ederek kesintisiz iade alabilir ya da ücretsiz olarak seyahat tarihinizi değiştirebilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 31 Ekim sonrasındaki uçuşlara dair güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Bu adım, İsrail'deki güncel siyasi ve güvenlik durumunun etkilerini yansıtmakta olup, hava yolunu kullanan yolcular için esneklik ve bilgi sağlama amacını taşımaktadır. Pegasus Hava Yolları, bu tedbirle birlikte müşterilerine daha güvenli ve kontrollü seyahat seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır.



Bu döneme ait bilet sahipleri, biletlerini ücretsiz olarak açığa alabilecek, iptal ederek kesintisiz iade alabilecek ya da seyahat tarihini ücretsiz olarak değiştirebilecek. Ancak 31 Ekim sonrasındaki uçuşlar için güncel bilgilerin duyurular sayfasından takip edilmesi gerekiyor. Bu karar, bölgedeki güvenlik risklerine karşı alınan tedbirlerden biri olarak dikkat çekiyor ve seyahat planları yapanlar için önemli bir bilgilendirme niteliği taşıyor. Gelecekteki seyahatlerde alınacak önlemler ve güncellemeler, güvenli ve kontrollü seyahat için büyük önem arz etmektedir.