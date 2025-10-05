Ticaret Bakanı Bolat Bağcılar'da 8 Çifte Nikah Şahitliği Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar'da düzenlenen 30. toplu düğün şöleninde 8 çiftin nikah şahitliğini yaptı; çiftlere çeyiz seti hediye edildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:44
30'uncu Toplu Düğün Şöleni Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar Belediyesince bu sene 30'uncusu düzenlenen toplu düğün şöleninde 8 çifte nikah şahitliği yaptı.

Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda dünyaevine giren çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Yasin Yıldız kıydı.

Törene Ticaret Bakanı Bolat'ın yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan ve bazı hayırsever iş insanları katılarak çiftlerin mutluluklarına tanıklık etti.

Evlilik cüzdanlarının verilmesinin ardından çiftleri ve ailelerini tebrik eden Bakan Bolat, şunları dile getirdi:

"Bugün Bağcılar Belediyemizin 30 yıldan bu yana düzenlediği toplu nikah töreni için bir aradayız. Öncelikle evlenen çiftleri yürekten tebrik ediyorum. Rabb'im iki cihan saadeti versin. Ailelerini de tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Böylece 8 yeni aile kurulmuş oldu. Ülkemizin geleceği için çok önemli yeni temeller atmış olduk. Cenabıallah'ın emri, sevgili Peygamberimizin sünneti üzerine evlilikler oluyor, yuvalar kuruluyor. İnşallah onların evlatları, yeni nesiller de toplumumuzun, ülkemizin geleceğinin emanetçileri olacaklar."

Belediye Başkanı Yıldız da nikahı kıyılanlara yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk diledi.

Programın sonunda çiftlere iş insanları tarafından oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3), Bağcılar Belediyesince bu sene 30'uncusu düzenlenen toplu düğün şöleninde 8 çifte nikah şahitliği yaptı.

