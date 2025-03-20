Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan KKTC'ye Destek Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki tarafın işbirliklerini artırmak adına attıkları adımları duyurdu.

Gümrükte Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Bolat, konuşmasında Gazimağusa Limanı’na x-ray cihazlarının tesliminin tamamlandığını ifade ederek, gümrük otomasyon sistemlerinin modernizasyonu ve ürün güvenliği alanındaki işbirliği çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Bu çalışmaların KKTC ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığına dikkat çekti.

Türkiye’nin KKTC’ye Verdiği Destek

Ticaret Bakanı, Türkiye'nin her daim Kıbrıs Türklerinin yanında yer aldığını belirterek, KKTC ile ikili ticaret hacmini artırma hedefini de öne çıkardı. Bakanlık olarak KKTC’li firmalara fuar katılımı ve alım heyeti desteği sağladıklarını aktardı.

Ortak Hedefler

Bolat, gümrük modernizasyonu, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve ürün güvenliği denetimlerini gerçekleştirecek laboratuvarların kurulması gibi konularda atılacak ortak adımların önemini vurgulayarak, Bakan Berova ile gerçekleştirdikleri görüşmenin bu doğrultuda önemli bir katkı sunmasını umduğunu ifade etti.