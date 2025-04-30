Ticaret Bakanı Bolat: Libya ile Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Libya ile Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya’daki inşaat hamlelerinin Türkiye’nin uluslararası alanda dünya ikincisi olmasını sağladığını belirtti. Bolat, Libya ile ticaret hacminin 3,7 milyar dolardan bu yıl 4 milyar dolara çıkarılması ve gelecek yıl 5 milyar dolara ulaşılması hedeflerinin belirlendiğini ifade etti.

Libya ile Tarihsel Bağlar

Bakan Bolat, Libya’nın Türkiye için çok önemli bir yer olduğunu vurguladı. “Dostluk, komşuluk ve sosyokültürel bağlarımız oldukça güçlü,” diyen Bolat, 1972’deki Türk müteahhitlik firmalarının Libya’da gerçekleştirdiği büyük yatırımların, Türkiye’nin inşaat alanındaki uluslararası başarısına zemin hazırladığını kaydetti.

Önemli Temaslar ve Görüşmeler

Bolat, Libya ziyaretinde Başbakan Abdülhamid Dibeybe, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak iş masası ve iş forumu düzenlendiğini aktaran Bolat, gezinin verimli geçtiğini ifade etti.

Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Kurulacak

Bolat, Türkiye ve Libya arasında ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi kurulması konusunda uzlaşma sağlandığını bildirdi. Ayrıca, Karma Ekonomi Komisyonu’nun yıl içinde toplanmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

2026 Hedefleri

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan Ortak Çalışma Görev Gücü'nün düzenli toplantılar yapacağı konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti. Bolat, “Müteahhitlik çalışmalarında karşılaşılan zorlukların giderilmesi için BDDK ile Libya Merkez Bankası arasında istişare toplantıları yapılacak,” dedi.

Libya’da yeni kalkınma projeleri konusunda Türk müteahhitlerinin artan iştiraki için de Libya makamlarından destek alındığını kaydeden Bakan Bolat, bu somut adımlarla Türkiye’ye döneceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.