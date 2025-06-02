Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Dış Ticaret Verilerini Açıkladı: İhracat Rekor Kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, yaptığı açıklamada Mayıs ayındaki ihracatın 24 milyar 800 milyon doları geçtiğini ve bunun yüzde 2,7’lik bir artışı temsil ettiğini belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, yıllıklandırılmış mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdiğine dikkat çeken Bolat, bu rakamın son 22 yılın ortalaması olan yüzde 5,3’lük büyümeye göre mütevazı olduğunu vurguladı. Ancak, düşen enflasyon ve diğer olumsuz hava koşullarına rağmen bu büyümeden memnun olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, Mayıs ayının tarihe geçtiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti. Ayrıca, bu ay itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracatında da rekor düzeyine ulaşıldığını belirtti.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını paylaşan Bolat, geçen yıl aynı ayda yaşanan 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekoru geride bıraktıklarını dile getirdi. “Bu başarı zor rekabet şartlarına rağmen elde edilmiştir.” diyerek, ihracatın nisan ayına göre 4 milyar dolarlık bir artış sağladığını kaydetti.

Bolat, Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatın yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, sektörel bazda motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar ve elektrikli makine cihazlarında 296 milyon dolarlık artış yaşandığını vurguladı.

Bakan Bolat, ithalatın da Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre sadece %2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu kaydetti ve dış ticaret açığının 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sonuç olarak, Türkiye’nin dış ticaret dengelerinin kontrollü bir şekilde sürdüğünü ifade eden Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının %79,3 seviyesine ulaştığını belirtti.

Bolat, ihracattaki olumlu ivmenin devam edeceğini ve hedeflerinin 2025 yılını makul bir dış ticaret açığıyla kapatmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.