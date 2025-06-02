DOLAR
39,19 0,26%
EURO
44,78 0,37%
ALTIN
4.219,4 -1,6%
BITCOIN
4.087.757,56 0,62%

Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Dış Ticaret Verilerini Açıkladı: İhracat Rekor Kırdı

Bakan Bolat, Mayıs ayı ihracatının 24,8 milyar doları geçtiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:04
Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Dış Ticaret Verilerini Açıkladı: İhracat Rekor Kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, yaptığı açıklamada Mayıs ayındaki ihracatın 24 milyar 800 milyon doları geçtiğini ve bunun yüzde 2,7’lik bir artışı temsil ettiğini belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, yıllıklandırılmış mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdiğine dikkat çeken Bolat, bu rakamın son 22 yılın ortalaması olan yüzde 5,3’lük büyümeye göre mütevazı olduğunu vurguladı. Ancak, düşen enflasyon ve diğer olumsuz hava koşullarına rağmen bu büyümeden memnun olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, Mayıs ayının tarihe geçtiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti. Ayrıca, bu ay itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracatında da rekor düzeyine ulaşıldığını belirtti.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını paylaşan Bolat, geçen yıl aynı ayda yaşanan 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekoru geride bıraktıklarını dile getirdi. “Bu başarı zor rekabet şartlarına rağmen elde edilmiştir.” diyerek, ihracatın nisan ayına göre 4 milyar dolarlık bir artış sağladığını kaydetti.

Bolat, Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatın yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, sektörel bazda motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar ve elektrikli makine cihazlarında 296 milyon dolarlık artış yaşandığını vurguladı.

Bakan Bolat, ithalatın da Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre sadece %2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu kaydetti ve dış ticaret açığının 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sonuç olarak, Türkiye’nin dış ticaret dengelerinin kontrollü bir şekilde sürdüğünü ifade eden Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının %79,3 seviyesine ulaştığını belirtti.

Bolat, ihracattaki olumlu ivmenin devam edeceğini ve hedeflerinin 2025 yılını makul bir dış ticaret açığıyla kapatmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkoğlu'nda 3 Bin 267 Depremzede Aile Kalıcı Konutlarına Kavuştu
2
Kırklareli'nde Longoz Ormanları Anma Pulu Tanıtıldı
3
Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Dış Ticaret Verilerini Açıkladı: İhracat Rekor Kırdı
4
Hakkari'de Seyir Halindeki Tırda Yangın: Çekici Kısımları Kullanılamaz Hale Geldi
5
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, NATO PA Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Etti
6
Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Coşkuyla Tanıtıldı
7
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!