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Ticaret Bakanı Bolat'tan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

Bakan Bolat, Diyarbakır'da yaptığı toplantıda Türkiye'nin ihracat hedeflerini ve kadın kooperatiflerine verilen destekleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:30
Ticaret Bakanı Bolat'tan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da Meslek Odaları ile BİR ARAYA Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklı konumunu vurguladı. Bolat, "Ticaret savaşlarının kızıştığı bir ortamda Türkiye, tedarik ve lojistik konusunda güvenilir bir üs olduğunu bir kez daha göstermiştir," dedi.

İhracat Rakamları ve Hedefler

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, tarihin en yüksek ikinci nisan ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Bu yılın ilk 4 ayında ihracat 87 milyar dolara yükseldi. Gelecek aylarda da mal ve hizmet ihracatındaki artış temposunu devam ettireceğiz," ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Ekonomi Performansı

Diyarbakır'ın ithalatının az, ihracatının ise yüksek olduğunu belirten Bolat, "Geçen yıl Diyarbakır, 331 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde 110 milyon dolara ulaştık," dedi. Bolat, Diyarbakır'ın dış ticaret fazlası verdiğini ve bunun sürdürülebilir olmasını umduklarını vurguladı.

Kadın Kooperatiflerine Destek Artışı

Bolat, kadın kooperatiflerine verilen desteklerin artırıldığını belirterek, "Başlangıçta verilen 400 bin liralık hibeyi 1 milyon liraya çıkardık. Kadın kooperatiflerimize hayırlı olsun," dedi.

Toplantıda Kimler Vardı?

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Diyarbakır'daki temasları kapsamında beraberindeki bakan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Diyarbakır'daki temasları kapsamında beraberindeki bakan yardımcıları Sezai Uçarmak (sağda), Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 2), AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (solda) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Gastronomi Merkezi'nde, Meslek Odaları Temsilcileri ile toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Diyarbakır'daki temasları kapsamında beraberindeki bakan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Diyarbakır'daki temasları kapsamında beraberindeki bakan yardımcıları Sezai Uçarmak (sağda), Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 2), AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (solda) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Gastronomi Merkezi'nde, Meslek Odaları Temsilcileri ile toplantıya katıldı.

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