Ticaret Bakanı Bolat'tan İhracat Açıklaması: Kasım Ayında 23 Milyar 11 Milyon Dolar ile Tarihi Rekor Kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bolat, Kasım ayı ihracat verilerinin olumlu bir tablo çizdiğini belirtti. Genel anlamda tüm zorluklara rağmen, temmuz ayında başlayan ihracatın artış eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

Ağustos, eylül ve ekim aylarında elde edilen başarıların Kasım ayında da devam ettiğini vurgulayan Bolat, bu sürecin Türkiye ekonomisi için olumlu bir ivme yarattığını söyledi.

İhracattaki bu olumlu gelişmelerin, ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, iş dünyası ve ihracatçılara teşekkür etti. Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat performansındaki bu artışın sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini ve ülkenin ekonomik açıdan güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

Bolat, dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Üretimdeki durgunluk ve ticaretteki gerileme gibi faktörlerle karşı karşıyayız. Uluslararası kuruluşların tahminlerinde de bu olumsuz tabloyu görmekteyiz. OECD, sadece 2 gün önce 2023 yılı büyüme tahminini eylülde yüzde 3 olarak açıklamışken, bu haftaki raporunda bu rakamı yüzde 2,9'a düşürdü. Bu düşüş, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve Çin'deki yüksek büyüme oranlarındaki belirgin düşüşten kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.





Öte yandan G20 ülkelerinin mal ihracatının bu yılın ikinci çeyreğine oranla üçüncü çeyreğinde yüzde1,2 daraldığını belirten Bakan Bolat, 2022'nin ocak-eylül aylarında yüzde 4 artış gösteren dünya ihracat miktar endeksinin, 2023'ün aynı dönemlerinde yüzde 1,1 azalma görüldüğünü kamuoyu ile paylaştı.

Bolat, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Burada Türkiye'miz pozitif bir şekilde dünyadan ayrıştı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan kararlı ve güçlü ekonomi politikaları sayesinde ihracatçılarımızın alın ve akıl teri sayesinde Türkiye'mizde 2023 yılının 3. çeyreğinde ve mal ihracatı bir önceki 2. çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 artarak 64,2 milyar dolar oldu. Türkiye G20 ülkeleri içinde mal ihracatını son 2 çeyrektir artırmayı başaran tek ülke konumunda. İhracattaki bu pozitif ayrışma ekonomik büyüme alanında devam ediyor. Türkiye 12 çeyrek üst üste, yani son 3 yıl üst üste arttırdığı ekonomik büyüme oranını 2023'ün 3. çeyreğine de taşıdı ve yüzde 5,9 gibi yüksek bir büyüme oranı elde etmeyi başardık. Böylece bu yılın ilk 9 ayında da yüzde 4,7'lik bir büyüme oranı elde ettik. 3. çeyrek verileri bakımından 38 üyesi olan OECD teşkilatı arasında en hızlı büyüyen ekonomi Türkiye ekonomisi oldu. G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın ardından ikinci sırada yer aldık. Mal ve hizmet ihracatımızda küresel talepteki durgunluğa ve maalesef yaşadığımız acı depreme rağmen bu büyümenin içerisinde ihracatın katkısı yüzde 0,3 puan oldu."

Bolat, yatırımlarda makine teçhizat yatırımlarındaki yüzde 14,7'lik artışın etkisiyle büyümeye önemli bir katkı sağlandığını belirtti. Yatırımların toplam büyümeye olan etkisinin 3,4 puan olduğuna dikkat çeken Bolat, hem ihracattan hem de yatırımlardan gelen bu destekle sürdürülebilir bir büyümenin elde edildiğini ifade etti. Ayrıca, hedeflerinin yatırım, üretim ve ihracatı artırarak cari işlemler hesabında kalıcı bir iyileştirmeye ve sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline duydukları inançla üreticiler ve ihracatçılarla birlikte bu hedefe ulaşacaklarını belirtti.

Bakan Bolat, uluslararası yatırımlar konusunda Türkiye'nin bir tedarik ve lojistik üssü olma potansiyeline büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Bu ilginin hem resmi hem de özel sektör temasları düzeyinde kendini gösterdiğini ifade eden Bolat, Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notu görünümünü nihayet takvim dışı bir revizyona alarak pozitife çevirdiğini aktardı. Bolat, bu gelişmenin ardından diğer ülkelerin de benzer bir iyileşme yaşamasını temenni etti.

Bakan ayrıca, ağustostan bu yana devam eden ithalatın azalış trendinin kasım ayında da devam ettiğini ve bu ayda ithalatın yüzde 5,6 oranında azalarak 28 milyar 900 milyon dolara gerilediğini söyledi. Kasım ayında dış ticaret açığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,6 oranında azalış yaşandığını belirten Bolat, dış ticaret açığının 5,9 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Bolat, Büyük 6 Şubat depreminin ekonomik etkilerini de değerlendirerek, Şubat-Kasım döneminde depremin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti. Dış ticaret açığında yaşanan azalmaya dikkat çeken Bolat, Temmuz ayında 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının Ağustos'da 8,7 milyar dolar, Eylül'de 5 milyar dolar, Ekim'de 6,5 milyar dolar ve Kasım'da 5,9 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Avrupa Birliği'ne ihracatta yaşanan artışı da vurgulayan Bolat, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde AB'ye yapılan ihracatın yüzde 1,5 oranında artarak 95,7 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülkenin sırasıyla Almanya, ABD, Irak, İtalya ve İngiltere olduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin 12.763 farklı ürünü dünyaya ihraç ettiğini ve ihracatın yüzde 60'ının gelişmiş zengin ülkelere yapıldığını vurguladı.