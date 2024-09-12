Ticaret Bakanı Bolat'tan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha uyumlu hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca, cari işlemler hesabındaki iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirdiğini belirtti.

Temmuz Ayı Verileri

Bolat, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracattaki artış ve ithalattaki azalma sayesinde daha dengeli bir büyüme yapısının desteklendiğini ifade etti.

Temmuz ayında cari işlemler hesabında 566 milyon dolar fazla verildiğini aktaran Bolat, bu durumun geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolarlık bir iyileşme sağladığını kaydetti. Ağustos ayında da bu olumlu eğilimin devam edeceğini belirtti.

Cari İşlemler Açığı Düşüşte

Bu yılın ocak-temmuz döneminde cari işlemler açığının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,8 oranında azaldığını ve 16 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Bolat, bu durumun önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının Nisan 2022'den bu yana ilk defa 20 milyar doların altına düştüğüne dikkat çekti. Ayrıca, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 39,8 milyar dolara düştüğünü belirtti.

Hizmet İhracatı ve Gelecek Öngörüleri

Hizmet gelirlerinin temmuz ayında rekor seviyeye ulaştığını; seyahat gelirlerinin ise 52,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı öngörüsünde bulundu.

Ağustos ayında yapılan geçici dış ticaret istatistiklerinin, ihracatta yüzde 2,4 artış, ithalatta ise yüzde 10,8 azalma kaydedildiğini gösterdiğini belirtti. Bu durumun dış ticaret açığında yüzde 43,4 oranında bir gerileme sağladığını vurguladı.

Bolat, 'Dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak için üreticilerle ve ihracatçılarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.