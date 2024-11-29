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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretle Büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirerek dış ticaretin büyümeye olumlu katkı sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:32
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretle Büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme performansını ve dış ticaretin bu süreçteki rolünü vurgulayarak, "Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz" dedi.

2023'te Büyüme Verileri

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılının üçüncü çeyreği büyüme rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Türkiye ekonomisinin bu çeyrekte yıllık bazda %2,1 büyüdüğünü belirten Bolat, "Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

Dış Ticaretin Rolü

Bakan Bolat, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu ve net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 2,2 puan olduğunu kaydetti. "Dış ticaret temelinde büyümemiz sürüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, ekonomik büyümeye önemli katkı sağlıyor" dedi.

İstihdamda Artış

Yılın üçüncü çeyreğinde istihdam edilen sayısının 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştığını ifade eden Bolat, cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verildiğini bildirdi.

Gelecek Beklentileri

Bolat, "Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir" diyerek, 2024'te mal ve hizmet ihracatının %0,8 artarken mal ve hizmet ithalatının %9,6 azalacağına dikkat çekti.

Sözlerini sürdüren Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir biçimde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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