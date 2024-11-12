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Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Yoğun Tartışmalara Sahne Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 bütçesi TBMM'de görüşüldü; milletvekilleri, ihracat artışından esnafın yaşadığı zorluklara kadar geniş bir yelpazede eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:10
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Yoğun Tartışmalara Sahne Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yoğun bir tartışma ortamında ele alındı. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Türkiye’de 2002 yılında 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan il sayısının yalnızca 5 olduğunu, günümüzde bu sayının 24'e çıkmasını vurguladı. Yegin ayrıca, 2002'de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülke sayısının 8 iken, bugün 49 ülkeye ulaştığını ifade etti.

Esnafın Sorunları Gündeme Geldi

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, alışveriş merkezlerinin şehir içinde yer almasının esnafı olumsuz etkilediğinin altını çizerek, bu tür işletmelerle rekabet etmenin imkansız hale geldiğini belirtti. Aynı zamanda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zincir marketlerin yayılmasının sınırlandırılması gerektiğini savundu.

Uzun Vadeli Kalkınma Hedefleri

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi için yeterli altyapının sağlanmadığını savunarak, ihracatın teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi. Türkeş, özellikle KOBİ’lerin rekabet karşısında yalnız bırakıldığını ifade ederek, bu bütçenin esnafı ayakta tutmakta zorlanacağını dile getirdi.

Dünya Ticareti ve Türkiye'nin Yükselişi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, dünya ticaretinde daralmaya rağmen Türkiye'nin ticaret ve dış politikalarındaki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 1,08'e ulaşmasının önemini vurguladı.

Reel Sektör ve KOBİ'lerin Önemi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, reel sektörün Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu belirtirken, kapanan şirket sayısındaki artışa dikkat çekti. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, KOBİ’lerin kalkınmasının önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını istedi.

Dış Ticaret Verileri

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 2024 yılında dış ticaretteki olumlu gelişmeleri aktardı. Başkan, 2024 yılının Ekim ayında yapılan ihracatın 23 milyar 620 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve dış ticaret açığının 5,7 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Yorumları

Komisyonda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve yapılan eleştiriler hakkında bilgi verdi. Bakan Bolat, hükümetin ekonomideki düzenlemeleri ve destekleri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tüm bu tartışmalar, Türkiye'nin ticaret politikaları, ihracat destekleri ve esnafın karşılaştığı zorluklar açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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