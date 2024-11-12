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Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:14
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ediyor. Komisyon, Ticaret Bakanlığı bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları üzerinde de duracak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine dair detaylı bir sunum yapmaya başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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