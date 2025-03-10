Ticaret Bakanlığı, İki Ayda 454 Milyon Lira Ceza Kesti!

Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Denetimleri

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı itibarıyla iç ticaret denetimlerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yılın ilk iki ayında, 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi.

Denetim ve Ceza Sayıları

Açıklamalara göre, bu dönemde 85,238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve 17,395 firmaya ceza uygulandı. Özellikle şubat ayında, 9,606 firmaya toplamda 309,973,559 lira ceza kesilmesi dikkat çekti.

Ticaret İl Müdürlüklerinin Rolü

Ticaret il müdürlükleri, ülke genelinde 62,328 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek 161.7 milyon lira ceza uyguladı. Bu cezanın büyük bir bölümü, 106,1 milyon lira ile şubat ayında gerçekleştirilen denetimlerden kaynaklandı.

Fahiş Fiyat Denetimleri

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerine de özel bir önem verdi. 22,033 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 629 firmaya toplamda 154 milyon lira ceza kesildi. Bu cezanın 126,7 milyon lira kadarı fahiş fiyat denetimlerinden kaynaklandı.

Tüketici Güvenliği Çalışmaları

Tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla yapılan denetimler sonucunda, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi sektörlerde 821 firma denetlendi. Bu süreçte 75 gerçek ve tüzel kişiye 7,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu sayede, 2011 yılında %32 olan güvensizlik oranı %1,1'e gerilemiştir.

Tüketici Koruma Denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 138,6 milyon lira ceza uygulandı. Bu sürecin önemli bir kısmı, ön ödemeli konut satışları, paket tur ve abonelik sözleşmeleriyle ilgili aksaklıklardan kaynaklandı.

Özellikle İstanbul, 125,6 milyon lira ceza ile en çok denetim yapılan il oldu. Burada, 10,633 firma denetlendi.