Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme

Ticaret Bakanlığı 2025-2026 eğitim yılı öncesi kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlığa bağlı ekipler, 81 il genelinde eş zamanlı kontroller gerçekleştirerek tüketici güvenliğini ve doğru fiyatlandırmayı sağlamaya çalıştı.

Denetim kapsamı ve Ankara uygulaması

Denetimler kapsamında ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde özellikle öğrencilerin sıkça kullandığı ürünlere odaklandı. Ankara'da yapılan incelemede bir kırtasiyeye giren ekipler, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda ürün güvenliği ve fiyat etiketi kontrolleri yaptı.

Ekipler başta kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiket bilgilerini inceledi; ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.

Uygunsuz ürün tespiti ve yaptırımlar

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, planlama çerçevesinde fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihi gibi bilgileri kontrol ettiklerini bildirdi. Ürünün Türkiye'de üretilmiş olması durumunda yerli üretim logosunun varlığı da incelendi. Kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespit edildiğinde tutanak tutulduğu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığı belirtildi.

Bakanlık ekipleri, denetimlerini artırarak sürdürmeye devam edecek ve tüketici güvenliğinin sağlanması için gerekli adımları atmaya devam edecek.

