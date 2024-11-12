Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, önümüzdeki dönemde ihracatın daha da yükselebileceğini belirterek, dış ticaret açığındaki iyileşmenin cari işlemler açığına olumlu yansıyacağını ifade etti.

CHP'den Eleştiriler

CHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Talat Dinçer, hükümetin açıkladığı ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını ve iç piyasada ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmasını isteyen Dinçer, "Esnafımız AVM'lerde tezgahtar oldu" diyerek, haksız rekabetin önlenmesi için AVM yasasının bir an önce çıkmasını talep etti.

Hükümetin Dış Politika Eleştirileri

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, hükümetin dış politikasını eleştirerek, BRICS toplantılarına katılmanın Türkiye için riskli olduğunu savundu.

İhracat ve İthalat İlişkisi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, hükümetin ihracat rakamlarına odaklanırken, ithalat oranlarına dikkat edilmediğini vurguladı. İthalatın ihracatı geçtiğini dile getiren Usta, ekonomik dengelerin sağlanmadığını belirtti.

Sanayicilerin Karşılaştığı Zorluklar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, sanayicilerin ve esnafın, hükümetin para politikası yüzünden büyük sorunlar yaşadığını, sokağın gerçeklerinin resmi rakamalarla örtüşmediğini ifade etti.

2023 İhracat Rakamları

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, 2023 yılında Türkiye'nin mal ihracatının 255,6 milyar dolara, hizmetler ihracatının ise 106 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, e-ihracatın önemli oranda büyüdüğünü vurguladı. 2024 Eylül ayında cari açığın 9,65 milyar dolara düştüğünü ve bu durumun ekonomik dengelerin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye Ekonomisinin Sürekliliği

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye ekonomisinin küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti. Kovid-19, savaşlar ve doğal afetlere rağmen 2022 yılında 255,6 milyar dolarlık bir ihracat performansına ulaşıldığını ifade eden Erkan, önümüzdeki dönemde ihracatın daha iyi seviyelere yükselebileceğini ümit etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.