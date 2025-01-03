DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

Ticaret Bakanlığı, Suriye'den Antep Fıstığı İthalatını Gündeme Aldı

Antep fıstığı fiyatlarındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı, Suriye'den ithalat için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:49
Ticaret Bakanlığı, Suriye'den Antep Fıstığı İthalatını Gündeme Aldı

Ticaret Bakanlığı Antep Fıstığı İthalatı İçin Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı, Antep fıstığı fiyatlarının artışı üzerine Suriye'den fıstık ithalatının önünü açmak amacıyla çalışmalara başladı.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Dubai çikolatası ile birlikte artan talep, Antep fıstığı fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Bu durum üzerine, baklavacılık sektörü temsilcileri fıstık fiyatlarının kontrol altına alınması için Suriye'den ithalat yapılması gerektiğini belirtti.

Fiyatlardaki dalgalanma ve artan talep karşısında Ticaret Bakanlığı, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatı konusunda harekete geçti. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, gerekli adımları atmakta kararlı.

Antep Fıstığı İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılında Türkiye, 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithalatı yaparken, bu rakam 2022 yılında 3 milyon 357 bin dolara yükseldi. İthal edilen Antep fıstığı miktarı ise 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona çıkmıştır.

2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024 yılı itibarıyla 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. Ancak, ihracat miktarı 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
5
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi
6
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı