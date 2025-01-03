Ticaret Bakanlığı, Suriye'den Antep Fıstığı İthalatını Gündeme Aldı

Ticaret Bakanlığı Antep Fıstığı İthalatı İçin Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı, Antep fıstığı fiyatlarının artışı üzerine Suriye'den fıstık ithalatının önünü açmak amacıyla çalışmalara başladı.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Dubai çikolatası ile birlikte artan talep, Antep fıstığı fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Bu durum üzerine, baklavacılık sektörü temsilcileri fıstık fiyatlarının kontrol altına alınması için Suriye'den ithalat yapılması gerektiğini belirtti.

Fiyatlardaki dalgalanma ve artan talep karşısında Ticaret Bakanlığı, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatı konusunda harekete geçti. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, gerekli adımları atmakta kararlı.

Antep Fıstığı İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılında Türkiye, 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithalatı yaparken, bu rakam 2022 yılında 3 milyon 357 bin dolara yükseldi. İthal edilen Antep fıstığı miktarı ise 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona çıkmıştır.

2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024 yılı itibarıyla 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. Ancak, ihracat miktarı 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.