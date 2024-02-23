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Ticaret Bakanlığı ''Yeşil Mutabakat'' kapsamında yeşil dönüşüme destek verecek

Danışmanlık hizmeti alan ihracatçı firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı desteğe başvurabilirler. Bakanlık, bu hizmetin masraflarının yarısını, 5 yıl boyunca ve en fazla 10 milyon lira limit ile karşılayacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:05
Ticaret Bakanlığı ''Yeşil Mutabakat'' kapsamında yeşil dönüşüme destek verecek

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanan ihracatçı şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın desteğinden yararlanabilirler. Bu destek, şirketlerin bu alanda bilinçlenmeleri, mevcut durumlarını geliştirmek için bir plan oluşturmaları ve ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanmaları için tasarlanmıştır.

AB’nin “Sınırda Karbon Ayarlaması (SKA)” uygulaması, 5 sektörü (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ve tekstil ve hazır giyim sektörlerini, yeşil dönüşüm için en çok ve en hızlı değişime uğrayacak sektörler olarak belirledi. Bu sektörler, 2023 yılında AB’ye yapılan toplam ihracatın yüzde 34’ünü temsil eden ihracatlarını gerçekleştirdiler.

İhracatçılar, yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamak ve ihracat pazarlarını korumak için konuyla ilgili bilinçli olmalı ve süreç için bir plan yapmalıdır. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara geniş kapsamlı bir destek sunmaktadır. Bu destek, ihracatın bu süreçten zarar görmemesi için çok önemlidir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak üzere, ilgili taraflarla birlikte yoğun bir şekilde çalışılarak hazırlanan Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlük kazandı. Bu destek sayesinde, ihracatçı şirketlerin, kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanarak dönüşüm gerçekleştirmeleri için gerekli bilincin artırılması, mevcut durumun değerlendirilmesi, bu durumu iyileştirmeye yönelik bir planın oluşturulması, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Tam destek modeli sayesinde, farklı olgunluk seviyelerindeki firmalar için bu zorunlu ve belirsiz süreç, ölçütleri ve değişkenleriyle açıklanacak, mevcut durumu ve ulaşması gereken noktayı tespit edecek, altyapının iyileştirilmesi için rehberlik edecek. Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, bu amaçlara uygun olarak, şirketlerin aldığı danışmanlık hizmeti masrafları, 5 yıl boyunca, yüzde 50 oranında ve en fazla 10 milyon lira olarak Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacak.

TURQUALITY İLE BİRİM KİRA SÜRELERİ UZATILDI

Ticaret Bakanlığı, ihracatta pazar çeşitlendirmesini en önemli hedefleri arasında görüyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme stratejileri sayesinde bu ülkelerle olan ticari ilişkileri güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bugün açıklanan kararla birlikte bu stratejilerin sonuçlarını iyileştirmek için bu ülkelerdeki ihracatçıların marka ve TURQUALITY ve birim kira destek süreleri uzatıldı.

Bakanlık, Türk ihracat ürünlerinin dünyada en iyi şekilde tanıtılması için, 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu çerçevesinde, 41 farklı sektör ve ürün grubu için tanıtım ve pazarlama kampanyası yürüttü. Kararla birlikte bu kampanyanın etkinliğini artırmak için ihracatçı birliklerinin çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve sektör ve bölgelerinin tek temsilcisi olan ihracatçı birlikleri daha yüksek limitlerle desteklenmeye devam edecek.

TURQUALITY Tanıtım Projesi Desteği sayesinde, ihracatın öncü sektörleri dünyada daha geniş bir kitleye ulaşabilecek. Yenilenen destek kapsamında, daha çok ülkede daha çok proje hayata geçirilecek ve ihraç edilen tüm ürünler daha etkili bir şekilde tanıtılacak. B2B sektörleri öne çıkmakla birlikte, yurt dışı fuarlara katılmak, pek çok sektör ve ürün için uluslararası pazarlara girmenin en iyi yöntemlerinden biri olarak görülüyor.

Yurt dışında 90’a yakın ülkede, bireysel katılımın 1500, milli katılımın 300 olduğu, toplamda 1800 civarında uluslararası fuara, Ticaret Bakanlığı ihracatçıların katılımına destek sağlıyor. Yurt dışı fuar desteklerinden her yıl yaklaşık 9 bin firma faydalanıyor. Bunun yanı sıra, yurt içinde de 40’tan fazla uluslararası fuara destek veriliyor.

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