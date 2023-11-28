Ticaret Bakanlığından Tarihi Operasyon: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

Zehir tacirlerine karşı kararlı bir mücadele devam ediyor! İstanbul Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarda, tam 275 bin 520 adet elektronik sigara ve ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde 35,2 kilogram kokain ele geçirildi.

Elektronik Sigara Yakalaması Tarihe Geçti

İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda, tarihi bir başarı elde edildi. Elektronik sigara ve muz yüklü konteynerlerde yapılan kontrollerde, rekor sayıda elektronik sigara ile önemli miktarda kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonun ayrıntılarını paylaşarak, yasa dışı ticaret ve uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

Muz Yüklü Konteynerde Kokain Şoku

Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı limanda yaptıkları bir başka operasyonda ise, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü bir konteynerde 35,2 kilogram kokain buldu. Kokainin, piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Kokainin, Güney Amerika’dan Avrupa’ya gönderilmek üzere yola çıkarıldığı ve Türkiye’yi transit geçiş noktası olarak kullandığı ortaya çıktı.

Bakan Bolat’tan Açıklama Zehir Tacirleri ile Mücadele Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bolat, açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.