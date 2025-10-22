Tiflis İpekyolu Forumu 2025: Orta Koridor Gerçeklik Kazanıyor

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:40
Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu 2025, bölgesel ulaşım ve lojistik ağların güçlendirilmesine odaklanan mesajlarla başladı. Açılışta konuşan yetkililer, Orta Koridor'un somut adımlarla geliştirildiğini vurguladı.

Kobakhidze'nin mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, açılış konuşmasında Orta Koridor'un önemine dikkat çekti. Kobakhidze, Orta Koridor'un artık sadece bir kavram olmadığını, her gün geliştirmeye çalıştıkları bir gerçeklik haline geldiğini belirtti.

Kobakhidze, ülke olarak aktif altyapı projeleri yürüttüklerini ve Gürcistan'ın eşsiz coğrafi konumunun hükümetin dış politikasıyla tamamlandığını ve güçlendirildiğini ifade etti.

Başbakan, ülkesinin tarihi İpekyolu'nun önemli bir parçası olduğuna işaret ederek son 10 yılda Hazar Denizi'nden batıya doğru 2,5 milyar varilden fazla petrol ve 127 milyar metreküp doğal gaz geçtiğini aktardı.

Kobakhidze, bölgesel barışın güçlendirilmesine yönelik çabaların devam ettiğini belirterek bunun Gürcistan'ın bölgenin ekonomik ve lojistik merkezi olma hedefi için gerekli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un değerlendirmesi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov foruma katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 2015'ten bu yana düzenlenen forumun uluslararası bir platform haline geldiğini kaydetti.

Asadov, Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki dostane ve stratejik ortaklığın bölgesel istikrar ve barış için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Asadov, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu yük taşımacılığı kapasitesinin 5 milyon tona çıkarıldığını hatırlatarak tüm bu unsurların Orta Koridor'un parçası olduğunu, koridorun Çin'i, Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan güvenilir bir güzergah olduğunu vurguladı.

Ayrıca Asadov, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak bölgede yük taşımacılığına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının Orta Koridor için önemli olduğunu belirtti.

Foruma ilişkin değerlendirmesini, son 2 yılda Orta Koridor'u kullanan kargo cirosunun yüzde 90 arttığını söyleyerek sürdüren Asadov, Azerbaycan ana toprakları ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yeni güzergahların oluşturulmasının yeni alternatifler sunduğunu ekledi.

Paneller ve katılımcılar

Foruma katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Orta Koridor: Güvenilirlikten Verimliliğe" başlıklı panelde konuşma yapacak. Forum, ulaştırma, lojistik ve transit alanlarında işbirliklerini derinleştirmeye odaklanan oturumlarla devam edecek.

Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu 2025'in açılışı gerçekleştirildi. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze (fotoğrafta), açılışta bir konuşma yaptı.

